Pinoy HS students lumahok sa ASEAN Save the World project

LAOS - Lumahok ang Pilipinas noong December 12-13 sa “Save the world, ASEAN youth joining hands in initiating a culture of responsible plastic use” project na inorganisa ng Ministry of Information, Culture and Tourism ng Lao PDR at ng Lao National Institute of Fine Arts.

Mga lumahok sa ASEAN Save the World project sa Laos

Ayon pa sa DFA, lumahok sa proyekto ang estudyante ng Philippine High School for the Arts o PHSA na si Michelle Ann Kinomes kasama ang PHSA teacher na si Marc Vincent Cosico. Ibinhagi ni Kinomes ang kanyang presentasyon patungkol sa sining ng pagputol o paghiwa ng dahon ng saging.

Ang Save the World ay isang proyekto sa ilalim ng ASEAN Committee on Culture and Information na naglalayong isulong, protektahan at ipreserba ang isang ligtas at malusog na mundo para sa mga susunod na henerasyon at pag-ibayuhin pa ang environmental awareness at obligasyong pangalagaan ang malusog na kapaligiran.