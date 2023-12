Watch more News on iWantTFC

CAMBODIA - Puspusang training sa loob ng isang buwan. iIo’y isa sa mga paghahanda na isinagawa ng mga guro sa Cambodia para sa Celebration of Learning na idinaos noong December 9.

Nakilahok ang mga guro sa Massive Open Online Course o MOOC. Ang MOOC ay isang kolaborasyon ng Department of Education Division ng Davao Del Norte at ng US Embassy sa Manila. Kaagapay nito ang Philipppine Embassy at Teachers’ Learning Action Guild in Cambodia o TLAGC na nagbibigay ng oportunidad sa mga guro na mapabuti pa ang kanilang kaalaman.

“I found the Teachers’ Learning Action Guild in Cambodia back in 2018 to provide teachers’ training opportunities. Para sa amin, we wanted more training opportunities so we can ask our employers some kind of an increase in our salary,” sabi ni TLAGC Chairperson Jay Ian L. Capungan.

Nitong Nobyembre, nasa pitumpong Filipino at Cambodian teachers ang nagtapos sa libreng online training na pinondohan ng US Department of State.

“The program is open to massive number of participants. So, if you want to become a teacher in the future, join us. If you’re already a teacher, join us and if you want to refresh your knowledge in teaching,” dagdag ni Capungan.

Sa awarding ceremony, binigyang pagkilala rin ang ibang mga Pilipino na ilang taon nang nagtuturo sa Cambodia.

Si Amera Gardose, unang dumating dito sa Cambodia bilang isang missionary pero nakita niyang malaki ang kanyang passion sa teaching kaya umabot siya ng dalawampu’t apat na taon sa pagtuturo sa bansa.

“Teaching profession is a very powerful profession where you can really impart knowledge,” ani Gardose na kinilala bilang 24 years teaching service awardee.

Hindi man nakadalo si Philippine Ambassador Maria Amelita Aquino sa gabi ng parangal, ipinaabot nya ang kanyang pagpupugay mga Pilipinong guro sa isang video message. Ayon kay Ambassador Aquino, malaki ang kontribusyon ng mga Pilipinong guro sa paghubog sa kinabukasan ng mga kabataan sa Cambodia.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.