“Love the Philippines” campaign umabot na sa Australia

MELBOURNE, AUSTRALIA - Inilunsad ang “Love the Philippines” Tram Campaign sa Melbourne, Australia noong December 19. Pinangunahan ang proyekto ng Philippine Consulate General o PCG sa Melbourne katuwang ang Philippine Department of Tourism o PDOT sa Australia & New Zealand.

Tram sa Australia na may tatak “Love the Philippines” campaign

Makikitang nakaimprenta sa dalawang tram na may ruta sa Metropolitan Melbourne ang makukulay na tekstong “Love the Philippines” tulad ng kampanyang sinimulan sa Pilipinas.

Kampanyang "Love the Philippines” sa Australia

Tatakbo ang kampanyang ito hanggang sa Marso ngayong taon na ayon sa DFA, hindi lamang ito isang uri ng advertisement kundi isang paanyaya na bisitahin, tuklasin at mahalin ang yamang Pilipinas.