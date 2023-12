Paskong Pilipino ipinagdiwang sa Palau

Watch more News on iWantTFC

PALAU - Nagbigay kasiyahan at galak sa bawat isa sa ating mga kababayang dumalo sa pagtitipon sa Civic Center kung saan idinaos ang taunang selebrasyon ng Pasko sa Palau.

Sa pangunguna ng the Filipino Community in Palau sama-samang ipinagdiwang ng ating mga kababayan ang Pasko.

Naghandog ng masiglang sayaw ang mga kabataan mula sa simbahan ng New Life Christian Fellowship bilang pagsisimula ng programa. Marami ang nasiyahan sa pa-raffle.

“Dito nagkakaisa at nagsasama ang mga Pinoy at syempre po sa pangunguna ng mga opisyales sa pagbigay ng aguinaldo sa mga kabataan at sa mga matatanda,” sabini Bisaya Association in Palau Treasurer Malyn Tolentino.

Pinagsaluhan ng mga dumalo ang ilang Pinoy kakanin, adobo at mga lutong-bahay.

Todo ang saya sa mga palaro para sa mga bata at matatanda.

