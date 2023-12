Taglagas sa Japan, kinaaliwan ng mga turistang Pinoy

Watch more News on iWantTFC

JAPAN - Nahuhumaling ang maraming turista sa Japan lalo na tuwing pahanon ng taglagas o fall. Puntahan din ng mga Pinoy sa Nagoya ang Tokugawa Garden na nasa gitna ng lungsod. Sa ganitong panahon kakaiba at kaaya-aya ang ambiance sa lugar. Kaya’t aliw na aliw ang mga turistang Pinoy.

“First time ko pong makapunta sa park, sobrang ganda,” sabi ni Marilez Jimenez.

“Ang mga leaves po nila nagtsi-change from green to yellow...to red tapos makikita mo po yung center niya na pond, talagang ang ganda po,” sabi naman ni Nizar Sinarimbo.

Marami namang turistang Pinoy na piniling bisitahin ang Japan para maranasan ang panahon ng taglagas sa unang pagkakataon.

“First time kung maka-experience ng...makakita ng mga autumn leaves at saka napakaganda kaya kung sino man may gusto, may balak pumunta dito sa Japan, gawin nyo na,” paanyaya ni John Selma.

Namangha rin ang mga turistang Pinoy sa ipinakitang pangangalaga ng mga Hapon sa kapaligiran.

“Sobrang ganda talaga ng Japan saka yung mga tao, napakabait ng mga Hapon. Marami ding mga Pinoy dito tapos yung paligid sobrang linis, yung hangin din malinis,” dagdag pa ni Marilez Jimenez.

Sa pagtatapos ng taglagas sa Japan, binabantayan naman ang taglamig o winter bago ang tagsibol o spring.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.