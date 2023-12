Watch more News on iWantTFC

PAPUA NEW GUINEA - Malayo man sa Pilipinas, ipinagdiwang pa rin ng mga Pinoy sa Papua New Guinea ang Paskong Pinoy. At hindi pinalampas ng Pinoy na si Jason Navarro ang okasyong ito para maka-bonding ang mga kababayan.

“Napakasaya dito sa Papua New Guinea, parang nasa Pilipinas ka lang din. Marami ng Pilipino kaya masaya...yun lang ang importante ma-fill natin yung essence ng Pasko,” sabi ni Navarro.

Enjoy ang lahat sa iba-ibang palaro. May pasiklaban din sa pangangaroling ang ilang choir groups. Sabi ng FilCom leaders mahalagang maiparamdam pa rin sa ating mga kababayan ang diwa ng Paskong nakasanayan na nila.

“Sana'y itong selebrasyon ay makapagpagaan sa inyo lalo na yung sa mga hindi nakakauwi. Trabaho lang tayo at malalagpasan din natin ang mga pagsubok. Sana'y hindi tayo mawalan ng pag-asa,” pahayag ni President, Filipino Association of Papua New Guinea o FA-PNG Jonathan Plasabas.

“Ito ay open sa lahat kahit miyembro o hindi miyembro ng FA-PNG,” sabi ni

Filipino Association of Papua New Guinea Vice President 2 Arne Alfajardo.

Nagpasalamat ang konsulado sa patuloy na pagtutulungan ng mga Pinoy.

“It's important na alam ng community na ang embassy ay nakikisama sa inyo sa mga activities nyo. Visibility is very important. Ang hangad ko lang ay good health and more success for 2024. I hope ang mga Pilipino ay makabahagi sa development ng Papua New Guinea,” sabi ni Philippine Embassy in Port Moresby Consul General Ariz Severino Convalezer.

Pasko ang pinakamasayang pagdiriwang para sa maraming Pilipino at mas nagiging makabuluhan ito pag sama sama at nagkaka-isa.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.