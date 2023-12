Watch more News on iWantTFC

SOUTH KOREA - Dalawang dekada nang nagbibigay benepisyo sa mga manggagawang Pinoy ang Employment Permit System o EPS sa South Korea. Taong 2003 nang simulan ito ng gobyerno ng Pilipinas at South Korea para makapagtrabaho ang mga Pinoy sa nasabing bansa.

Sa sistemang ito, kukuha lang ng exam sa Department of Migrant Workers ang mga aplikante at hindi na kailangang dumaan sa anumang recruitment agency. Dahil dito nakatitipid at nakaiiwas na rin sa ilegal recruitment ang ating mga kababayan.

Ngayon ipinatutupad na rin ng South Korea ang programang ito sa labing-anim pang mga bansa. At sa ika-dalawampung taon ng EPS, binigyang pagkilala ang mga dating OFW na nagtagumpay sa ilalim ng nasabing programa.

Isa na rito ang kasalukuyang Bise Alkalde ng Prieto Diaz, Sorsogon na si Avon Deputo Domalaon na kinilala bilang isa sa excellence awardees.

Namasukan bilang construction worker si Domalon sa Korea noong 2006 hanggang 2012.

“Nagamit ko ang mga natutunan ko sa Korea, nagamit ko sa aking bayan bilang Konsehal until nagamit ko pa rin na ako ay isa ng Vice Mayor na sa aming bayan,” sabi ni Domalaon.

Ikinatuwa ng embahada ng Pilipinas na mas lalong pinaganda ng South Korea ang EPS program para maging pantay ang karapatan ng mga dayuhang manggagawa.

“Patuloy mag-develop ng language skills is very important. Lahat ng training na binigay ng HRD Korea, Sabado or Linggo mag-join po kayo,” ani Philippine Embassy Seoul MWO Labor Attache Maya Valderrama.

Ipinagpapasalamat ng mga EPS worker na hindi sila pinababayaan ng South Korea lalo na sa benepisyo, sahod at paghahanda sa kanila sa kanilang pag-uwi sa kani-kanilang bansa sakaling matapos ang kanilang pagseserbisyo.

