Ministère de la Défense Nationale Madagascar

Isa ang minister ng Madagascar sa mga survivor ng isang helicopter crash na lumangoy nang 12 oras para lang makarating sa baybayin.

Pinaghahanap pa ngayon ang dalawang iba pang pasahero matapos ang crash na nangyari noong Lunes. Hindi pa tukoy ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter.

👉Les recherches continuent, ce soir une autre embarcation vient d’être mise à la mer pour renforcer les recherches des naufragés et des 2 militaires restants, passagers de l’hélicoptère. pic.twitter.com/a3sfjvHBKw — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

Hiwalay na nakarating sa baybayin si Serge Gelle, secretary of state ng mga pulisya, at ang kapwa pulis, matapos i-eject ang sarili mula sa aircraft, sabi ni port authority chief Jean-Edmond Randrianantenaina.

Sa video na kumalat sa social media, tila pagod si Gelle na nakaupo at suot ang kaniyang camouflage uniform.

♦️Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo.

☑️ Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

"My time to die hasn't come yet," sabi ng heneral, na nilalamig umano pero walang injury.

Naging minister si Gella bilang bahagi ng cabinet reshuffle noong Agosto matapos magsilbi nang halos 3 dekada sa pulisya.

Sumakay sila ng helicopter para inspeksyunin ang isang shipwreck site nang mangyari ang insidente. Aabot sa 21 katao ang namatay habang 60 ang nawawala sa nasabing trahedya.

Sabi ni Zafisambatra Ravoavy, isa pang police general, ginamit ni Gelle na floatation device ang upuan ng helicopter.

"He has always had great stamina in sport, and he's kept up this rhythm as minister, just like a 30-year-old," aniya.

"He has nerves of steel."

— Isinalin mula sa ulat ng South China Morning Post