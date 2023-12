KEP, CAMBODIA - Ibinida ang turismo ng Pilipinas sa ika-10 Sea Festival na ginanap noong December 1-3 sa Kep, Cambodia. Inorgianisa ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia ang booth ng Pilipinas na nakahikayat ng domestic at international tourists.

Ang booth ng Pilipinas sa ika-10 Sea Festival na ginanap noong December 1-3 sa Kep, Cambodia

Ibinahagi sa nasabing booth ang mga tourist destination sa Pilipinas kasama na ang direct flights mula Phnom Penh patungong Manila, mga produktong Pinoy ng Liwayway Cambodia (Tenta snacks), maging ang mga gawang Pinoy na bags at pearls, textiles, yantok sticks at iba pa.

Napansin din ng ilang Cambodians ang pagkakahalintulad ng dalawang bansa sa larong sungka na nasa booth din ng Pilipinas na ang tawag naman sa Cambodia ay bay khom.

Mainit na sinalubong ni Philippine Ambassador Maria Amelita C. Aquino si Cambodia Prime Minister Hun Manet sa booth.

Ayon pa sa DFA, naging bahagi rin ng festival ang ilang cultural and entertainment performances, at sports activities. Ang 10th Sea Festival ay proyekto sa ilalim ng Ministry of Tourism of the Kingdom of Cambodia na may temang “Together for Tourism.” Layon nitong pag-ibayuhin pa ang pag-unlad ng turismo sa probinsiya ng Kep at makahikayat pa ng mas maraming domestic and international tourists.