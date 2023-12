KUALA LUMPUR, MALAYSIA - Pinarangalan ang Pinay writer at publisher na si Ms. Mary Anne Ordinario sa Selangor International Fellowship Programme o SIFC sa ginanap na Selangor International Book Fair 2023 o SIBF na ginanap noong December 1-10 sa MBSA Convention Center, Shah Alam.

Si Ordinario na tubong Mindanao ang founder ng ABC-EDC Children Books at siya ay may-akda ng may 25 librong pambata.

Si Ms. Mary Anne Ordinario sa ginanap na Selangor International Book Fair 2023 sa Malaysia

Dagdag pa ng DFA, ang libro ni Ordinario na pinamagatang “The Crying Trees” ay ginawaran ng 2016 Grand Prize sa Samsung KidsTime Award sa Singapore.

Ang SIBF 2023 ay isang international fellowship program na naglalayong palakasin pa ang Selangor bilang Southeast Asia’s Children’s Rights hub. Isa itong venue kung saan maaaring magkaroon ng kolborasyon ang Malaysian at international partners sa pamamagita ng information exchange at professional dialogue. Kabilang din dito ang mga bansang Indonesia, Azerbaijan, Nepal, South Korea, at Australia.

Ang Selangor International Book Fair ay taun-taong nilalahukan ng literary enthusiasts, publishers, at authors mula sa iba-ibang bansa.