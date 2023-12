SINGAPORE - Tampok ang Paskong Pinoy sa idinaos na ASEAN Gala Night 2023 noong November 21 sa Grand Ballroom ng Orchard Hotel na may temang “Harmonious ASEAN in Diversity.”

Taun-taong idinadaos ang ASEAN Gala Night na naglalayong maisulong ang kulturang ASEAN at mas pagtibayin ang solidarity, connectivity, at integration sa rehiyon.

Ilan sa mga Pilipinong lumahok sa ASEAN Gala Night 2023 sa Singapore

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore, ibinabahagi rin dito ng bawat miyembrong bansa ang kani-kanilang turismo, kultura at mga katangi-tanging pagkain. Itinampok ng embahada ngayong taon ang Paskong Pinoy o Philippine Christmas na siyang pinaka-aabangang pagdiriwang sa Pilipinas.

Ginawa rin ng embahada ang Paskong Pinoy booth na nagpakakita kung gaano kakulay at kasaya ang pangdiriwang ng mga Pilipino sa Pasko. Ginamitan ng banig na galing pang Cebu ang dingding ng booth na may mga palamuting capiz parol mula naman sa Pampanga. Tampok din ang mga pagkaing Pinoy tulad ng adobong manok, pandesal at panghimagas na halo-halo.

Inawit ni Singapore-based Filipino soprano Angela Cortez sa event ang popular na awiting Pamasko ni Jose Mari Chan na “Christmas in our Hearts.”