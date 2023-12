Paskong Pinoy maagang ipinagdiwang sa Guam

Watch more News on iWantTFC

GUAM - Maagang sinimulan ng Filipino Community sa Guam ang pagdiriwang ng Pasko. Tampok dito ang musika, sataw at kultura ng ating bansa.

Nobyembre pa lang, sinimulan na ng mga Pinoy sa Guam ang pagdiriwang ng Pasko sa pamamagitan ng pagkilala at pagpapahalaga ng kulturang Pinoy. Sa pangunguna ng Filipino Community of Guam o FCG, idinaos ang “Pagdiriwang: a Celebration of Filipino Culture and Arts.”

Nakiisa sa selebrasyon ang ating mga kababayang mula sa iba-ibang grupo at komunidad.

“Welcome to everyone at wag kayong aalis dahil kayo ang magbibigay ng pagsaya sa ating pagdiriwang ngayong araw na ito,” sabi ni Filipino Community of Guam Board of Trustees Chairperson Nita Baldovino.

“Ngayong malapit na ang Pasko, nawa’y ang diwa ng pagmamahal at pagbabahagi ay maramdaman ninyo sa kabila ng malayo kayo sa inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay,” ani Philippine Consul General sa Guam Rosario Lemque.

Tampok sa pagdiriwang ang iba-ibang musika, sayaw, visual at martial arts ng ating bansa.

Para kay Pat Luces, presidente ng FCG, mahalagang ibalik muli ang kasiyahan sa isla na naapektuhan nitong taon ng matinding bagyo.

“This was an event to bring everybody back and start the celebrations again. So yes, this is something that we plan to do next year again,” pahayag ni Luces.

Pasko ang pinakamasayang pagdiriwang para sa maraming Pinoy. Nasaan mang bahagi ng mundo, panahon ito para mas ipadama ang pagmamahal sa kapwa at pagpapahalaga sa kultura ng bayan.

