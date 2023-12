SHANGHAI, CHINA - Tagumpay ang pakikilahok ng Pilipinas sa 6th China International Import Expo o CIIE na idinaos noong November 5-10 sa National Exhibition and Convention Center sa Shanghai.

Ayon pa sa DFA, labing-anim (16) na Philippine agricultural at food industry exhibitors ang nakilahok dito na nagbahagi ng kani-kanilang produkto tulad ng saging, pinya, durian, seafoods, specialty coffee at iba pa.

Halos magdoble ang kinita ng Pilipinas mula sa CIIE ngayong taon kumpara sa nakaraang taon kung saan kumita ang Pilipinas ng USD 655 million. Isa na ang CIIE sa matatagumpay na overseas trade events ng Pilipinas na pangunahing nagsusulong ng pag-e-export sa bansang China sa ilalim ng “Food Philippines” banner.

Ang pakikilahok ng PH sa CIIE ay pinangungunahan ng Department of Trade and Industry (DTI), Department of Agriculture (DA), at ng Center for International Trade Exhibitions and Missions (CITEM), katuwang ang Philippine Exporters Confederation, Inc., (PhilExport), Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce & Industry, Inc. (FFCCCII), at ng Philippine Consulate General in Shanghai.