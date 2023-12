Watch more News on iWantTFC

AUSTRALIA - Hinahanap-hanap pa rin ng marami nating kababayan dito sa Australia ang masayang selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas.

“Ang mga namimiss ko sa Pasko sa ‘tin sa Pilipinas ay yung mga batang nagha-house to house para mag carolling. Yun ang wala dito eh,” sabi ni Eleanor Palima.

“Syempre yung pagtitipon, reunion tapos family gathering...Tapos yung mga Christmas na decor saka yung mga pagkaing pamPasko,” kwento naman ni Jun Gunay.

Malayo man, pwede pa rin namang magdiwang sa paraang nakalakhan at nakasanayan. Kaya naman nakiisa ang mga Pinoy sa Philippine Christmas Festival 2023 sa Blacktown Showground, Sa City Of Blacktown, Western Sydney.

“Eto pong Pasko Festival has been running since 2016 and it is actually the largest Filipino Festival in Australia...the aim of this festival is to promote Philippine Culture and Traditions,” sabi ni Philippine Christmas Festival 2023 Chairman Alric Bulseco.

Tampok sa festival ang iba’t ibang cultural and folk dances tulad ng Igorot ethic dance, bulaklakan, paru-parong bukid, cariñosa, at marami pang iba.

Hindi mawawala siyempre ang kantahan ng iba-ibang OPM at Christmas songs. Pwede ring bumili ng sari-saring produktong Pinoy gaya ng barong tagalog, native bags at parol na saktong pangregalo.

Kumpleto ang festival na ito dahil sa masasarap na pagkaing Pinoy na pinagpiyestahan talaga ng mga dumalo.

Busog sa pagkain at kasiyahan ang ating mga kababayan sa ganitong festival na tunay na ipinadarama ang diwa ng Pasko para sa mga Pilipino.

