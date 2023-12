Watch more News on iWantTFC

INDONESIA - Muling nagtipon-tipon ang mga estudyante at mga magulang sa Uniting Nations (UN) Day sa Jakarta Intercultural School sa Indonesia. Kinagiliwan sa okasyon ang mga kasuotan, sayaw at pagkaing Pinoy.

Taun-taon hinihintay ng mga guro, estudyante at mga magulang ang mga pakulo sa UN Day sa Jakarta Intercultural School. Iba-iba kasi ng mga itinatampok na pagkain at kultura ng mga estudyante.

“Uniting Nations Day is so much about the world, about coming together, about unity… about connections and friendships,” ani Jakarta Intercultural School Head of School Maya Nelson.

Kaisa ang mga magulang buong programa. Ibinida naman ng mga estudyante ang kani-kanilang pambansang damit at watawat ng kani-kanilang bansa.

“I’m really happy to be part of the Filipino community again since I’m still here in Indonesia. I’m also proud of being with all the flags and carrying my own flag in front of all of them,” sabi ni Jakarta Intercultural School Filipino Student Sophie Penaverde.

Kanya-kanya ring pagpapakitang gilas ang mga estudyante kung saan kinagiliwan ang tinikling at modern dance na ipinamalas ng mga Pinoy.

“Performing for the Filipino Club has been a very good experience for me. It’s a privilege letting my school experience the culture and excitement that Philippines could offer,” kwento ni Jakarta Intercultural School Filipino Club President Lenaum Palomo.

Ganado ang lahat lalo na nang ihain ang ilang pagkaing Pinoy gaya ng pork at chicken barbecue at adobo.

Nabusog ang mga dumalo hindi lang sa masasarap na pagkain kundi sa mga makukulay na kwento at katangi-tanging kultura.

