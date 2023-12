Watch more News on iWantTFC

INDONESIA - Pasok ang apat na koponan sa championship games ng paliga ng Philippine Basketball Community in Indonesia o PBC.

“Ang Pamaskong Liga ay inoorganisa para magkita-kita ang mga Pilipino dito sa Jakarta. Isa ito sa mga activities sa paparating na Pasko at ginagawa namin na bonding time,” kwento ni PBC Chairman Karl Osia.

Bukod sa nagsisilbing bonding time ng mga Pilipino sa Jakarta, ito ay nagiging family time din ng ating mga kababayan.

Para kay Joseph Hermosisima, na isang dating UAAP basketball player, oportunidad din ang paglalaro ng basketball para sa malalim na pagsasamahan at pagkakaibigan.

“Nakaka-enjoy kasi nagtitipon-tipon kami, nakakapaglaro kami, nagkikita-kita kami every weekend. Ito yung time namin para makapagbuild ng pagkakaibigan tapos yung mga laro din namin,” sabi ni Hermosisima.

Itinanghal na Best Center at Most Valuable Player ng ligang ito si Ernesto Año.

“This is the first time I got the MVP Award. I’ve been here in Indonesia for almost ten years. Masaya, masaya dito ang mga komunidad ng Pilipino,” ani Año.

Tiniyak ng PBC na ipagpapatuloy ang taunang paliga at ang adhikain nitong humubog ng magandang samahan ng mga Pilipino.

