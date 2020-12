99 anyos na lola, tinalo ang COVID-19 — ‘I feel fine now’

Gumaling ang isang 99 anyos na lola na si Margareta Kranjcec mula sa bansang Croatia nitong Huwebes mula sa coronavirus disease (COVID-19). Denis Lovrovic, AFP

Gumaling ang isang 99 anyos na lola mula sa bansang Croatia nitong Huwebes mula sa coronavirus disease (COVID-19).

Huling bahagi na ng Oktubre nang ma-ospital si Margareta Kranjcec, na naninirahan sa isang old people's home sa siyudad ng Karlovac matapos magpositibo sa COVID-19.

Pero pagkatapos ng tatlong linggo ay na-discharge din siya.

"It's over, I feel fine now," sabi ni Kranjcec sa Vecernji List newspaper.

Nakaratay sa kama si Kranjcec dahil sa kaniyang kahinaan at edad pero wala naman siyang malalang health condition.

Kasama si Kranjcec sa mga residenteng nagpositibo sa virus pero asymptomatic umano siya, ayon sa direktor ng bahay na si Stefica Ljubic Mlinac.

"With her fragility and old age it is really amazing how the coronavirus did not do her any harm," ani Mlinac sa AFP.

"It's such nice news" amid the gloom of the pandemic, dagdag niya.

Aabot sa 140,000 kaso ng COVID-19 ang naitala sa Croatia, na may 4.2 milyong katao.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse