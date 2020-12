Holiday guidelines sa Luneta: Online concert muna, bawal ang salu-salo

Taunan ang pagsasalu-salo ng libo-libong katao sa Rizal Park tuwing Kapaskuhan. Pero ngayong may COVID-19 pandemic pa rin, naglatag ang pamunuan ng parke ng mga panuntunan para masiguro pa rin ang physical distancing sa lugar. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Tradisyon na kung ituring ng libo-libong Pinoy ang pagbisita at pagsasalu-salo ng libo-libong katao sa Rizal Park o Luneta Park sa lungsod na ito tuwing Kapaskuhan.

Pero ngayong may coronavirus disease (COVID-19) pandemic pa rin, inilatag ng National Parks Development Committee ng Rizal Park ang ilang health protocols.

Simula Disyembre 3, bubuksan ang parke ng alas-5 hanggang alas-7 ng umaga at alas-4 ng hapon hanggang alas-9 ng gabi. Noon lang bubuksan ang parke para sa mga mag-e-ehersisyo.

Bukas din ang Luneta sa Pasko at Bagong Taon pero bawal nang kumain at magsalo-salo rito. Dapat din sundan ang mga health protocol gaya ng pagsusuot ng face mask at face shield at dapat magsulat sa health sanitation forms.

"We know the source of transmission din talaga is when people eat, is they bring down their mask," ani Cecille Lorenzana-Romero, executive director ng NPDC.

Nasa 500 katao ang puwedeng manatili sa parke nang sabay sabay. Higit na mas kaunti ito sa hanggang 30,000 na nagtitipon sa Luneta.

"Baka you can spend an hour or two, you can leave so people can come in so 'yung flow ng tao it’s not just 500 in a day," ani Lorenzana-Romero.

May mga hinahanda nang pailaw ang Luneta para sa mga bisita, kasama na ang tinatawag na Christmas lane.

May mga gabay na rin na nakalatag sa parke para tiyaking hindi magdidikit-dikit ang mga tao, lalo na kapag magpi-picture.

"May mga stickers where you will stand, where the phohotographer will take the photo at may line talaga," ani Lorenzana-Romero.

Online na muna gagawin ang taunang concert na ginaganap tuwing Pasko at Rizal Day para matiyak na tuloy pa rin ang tradisyon.

-- Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News