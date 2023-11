BANGKOK, THAILAND - Lumahok ang Pilipinas sa ika-68 edisyon ng Young Women’s Christian Association o YWCA Diplomatic Charity Bazaar na ginanap sa CentralWorld sa Bangkok noong November 16-19.

Ang mga produkto sa nasabing bazaar ay mula sa mahigit 40 bansa katulad ng handicrafts at iba-ibang delicacies na nagbigay daan para sa cultural exchange at appreciation at nagbigay ng global shopping experiences.

Ang booth ng Pilipinas sa 68th YWCA Diplomatic Charity Bazaar na ginanap sa Bangkok, Thailand

Ayon pa sa DFA, kasama sa mga layunin ng YWCA Diplomatic Charity Bazaar ang makaipon ng pondo mula sa benta ng bazaar para sa kanilang mga charity na tumutulong at sumusuporta sa mga kababaihan at nagsusulong para sa social welfare.

Kinatawan ng Thai Liwayway Food Industries Co. Ltd. ang Pilipinas sa bazaar na nagbahagi ng Filipino chips.

Ang event na ito ay may mahalagang bahagi para sa pagsusulong ng magandang relasyon sa pagitan ng iba-ibang bansang lumahok kabilang na ang pagbabahagi ng Pilipinas ng mga produktong gawang Pinoy.