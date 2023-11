Obra ng mga Pinoy artist tampok sa ART Trek 15 ‘Shades of the Wind’

SINGAPORE - Nagpapatuloy ang ART Trek 15 sa ika-7 art exhibit nito at ika-5 Embassy-hosted exhibit na ‘Shades of the Wind’ na idinaos noong November 10. Pinangungunahan ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore ang ART Trek 15 katuwang ang One East Asia na nagbabahagi sa mga obrang sining mula sa siyam (9) na Filipino visual artists.

Labing-anim (16) na obra ang tampok sa exhibit mula sa iba-ibang Pinoy artists na sina Mark Rocha Padernal, Emman Cardeño, Martin Maturan, A.R. Manalo, Ezekiel Fajardo, Reyna Raymunda, Demi Padua, Welbart Slowhands, at iSko Andrade.

Ilan sa mga obrang tampok sa ART Trek 15 sa Singapore

Ang Art Trek bilang bahagi ng cultural diplomacy program ng embahada ay patuloy na nagbibigay daan para sa mga Pinoy artist na ibahagi ang kanilang mga talento at kakayahan sa cultural landscape sa Singapore.

Para sa iba pang detalye patungkol sa Art Trek 15, maaaring bisitahina ng link na ito.