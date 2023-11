LAOS - Itinampok ang mga produktong Pilipino sa taunang tea party na idinaos sa International Cooperation and Training Center sa Laos noong November 17. Pinangunahan ng Embahada ng Pilipinas sa Laos ang pagbabahagi ng mga Pinoy product na kinabibilangan ng textile collection mula Sentro Rizal: T'nalak, Dagmay, Inaul, Landap, at Yakan), fashion at home accessories, delicacies, at herbal soap.

Mga lumahok sa taunang tea party sa Laos

Nakabahagi rin ang embahada sa fashion show ng national costumes kung saan lumahok si ATN Officer and Attaché Ms. Rhanjyn Camongol suot ang terno top na may butterfly sleeves at ikat na palda na may kasamang freshwater pearls.

Ang taunang tea party ay inorganisa ng Lao Women’s Union of the Ministry of Foreign Affairs sa Laos na may layong patibayin ang relasyon at pagkakaisa ng mga kababaihan sa Laos at maging sa diplomatic community.