NORTH SULAWESI, INDONESIA - Nagwagi ng bronze sa Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary School o ASMOPSS 13 Final Round ang tatlong Pilipinong mag-aaral na idinaos noong November 15-19 sa Bitung City, North Sulawesi, Indonesia. Pawang labing-isang gulang ang mga nagwagi na sina Luke Andrei Medina Lorenzo, Andrei Jeremy Yu at Stella Clarisse Velasco Andrada.

Nagmula sa iba-ibang eskwelahan sa Pilipinas ang tatlo. Si Stella Clarisse Andrada ay mula sa CH.I.L.D.S. Academy, Roxas City, Capiz; si Luke Andrei M. Lorenzo ay mula sa Pateros Catholic School habang si Andrei Jeremy Yu ay mula sa La Salle Green Hills. Ang three-member delegation mula sa Pilinas ang siyang pinakamaliit na delegasyong lumahok sa kompetisyon.

Mga mag-aaral na Pinoy na lumahok sa ASMOPSS 13

Ayon pa sa DFA, hybrid setup ang naging kompetisyon na ginanap in person at virtually. Mahigit sa isandaang mag-aaral na may edad siyam hanggang labintatlo ang lumahok mula sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Thailand, Tajikistan, at Viet Nam in person habang virtually naman lumahok ang Singapore and Turkmenistan.

Ang ASMOPSS 13 ay inorganisa ng Surya Institute, isang non-government organization sa Indonesia na nagsusulong ng math at science education sa batang edad sa pamamagitan ng training, workshop at competition. Pinangunahan ng Lungsod ng Bitung ang nasabing kompetisyon ngayong taon.