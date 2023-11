Durian ng Pilipinas, patok sa China

SHANGHAI, CHINA — Bumida ang durian mula Pilipinas sa idinaos na 6th China International Import Expo (CIIE) sa National Exhibition and Convention Center sa Shanghai noong November 5-10. Ang CIIE ay kilala bilang pinakamalaking import fair sa buong mundo.

Ayon pa sa DFA, binigyang-diin din ni Philippine Ambassador Jaime FlorCruz ang katangi-tanging kalidad ng durian ng Pilipinas sa livestreaming broadcast ng “CIIE Ground Breakers – Food Needs Prompt Big Trade” sa isang episode ng Chinese state media CGTN noong November 4.

Isa itong side activity ng CIIE ngayong taon.

Ibinahagi ni Ambassador to the People’s Republic of China H.E. Jaime A. FlorCruz ang katangi-tanging kalidad ng durian ng Pilipinas sa isang episode ng Chinese state media CGTN

“Our Philippine durian is delicious, sweet, creamy, and tastes like gelato,” pahayag ni Ambassador FlorCruz.

Dumating sa China ang unang batch ng durian ng Pilipinas nitong Abril at ayon pa kay FlorCruz, nagustuhan ng Chinese consumers ang durian dahil na rin sa tamis at pagiging creamy ng prutas.



Dagdag pa niya, mahalagang mapanatili ng Pilipinas ang sariwang kalidad ng Philippine durian at na laging sapat ang supply nito para lumaki ang market share nito sa China.