Idinaos ang ASEAN Roadshow 2023: Biyaheng Palawan noong November 9 sa pangunguna ng Office of ASEAN Affairs katuwang ang Palawan State University . Layon ng event na mas palalimin ang pang-unawa ng mga kabataan sa relasyon ng ASEAN member states kasama na ang pagsusulong ng kulturang ASEAN.

Mga lumahok sa ASEAN Roadshow 2023: Biyaheng Palawan

"As we look around us, we see the dynamism and potential of ASEAN nations on full display. With a combined population of over 660 million people and a rapidly expanding middle class, our economies have become a magnet for global investors and partners, and the opportunities that arise from our collective strength are boundless,” pahayag pa ni Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo sa kanyang welcome address.

Ayon pa sa DFA, binigyang halaga ni Assistant Secretary of the Office of ASEAN Affairs Daniel R. Espiritu ang bahaging ginagampanan ng mga kabataan sa regional development at seguridad na siya ring binigyang-diin sa idinaos na 42nd ASEAN Summit sa Labuan Bajo, Indonesia.

Isa sa mga tampok sa event ang ASEAN National Costume Contest kung saan ibinahagi ng mga estudyante ang iba-ibang katutubong kasuotan mula sa recycled materials.

Mga lumahok sa ASEAN National Costume Contest

Ang ASEAN Roadshow ay isang year-round na proyekto ng Office of ASEAN Affairs kasama ang iba-ibang kolehiyo at pamantasan sa Pilipinas. Ang unang Roadshow ay ginanap noong nakaraang buwan sa University of Santo Tomas.