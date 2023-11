PH wagi sa Seoul International Invention Fair 2023

SEOUL, South Korea — Nagwagi ang Pilipinas sa Seoul International Invention Fair o SIIF 2023 na ginanap noong November 1-4 sa COEX Seoul.

Ilang ahensiya ng gobyerno ng Pilipinas ang ang bumubuo sa Team Philippines, kabilang na ang Department of Science and Technology o DOST – Industrial Technology Development Institute o ITDI, Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, Philippine Textile Research Institute o PTRI and Technology Application and Promotion Institute o TAPI sa pangunguna ni Director Marion Ivy Decena.

Mga lumahok sa Seoul International Invention Fair 2023

Suportado ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul sa pangunguna ni Ambassador Theresa Dizon-De Vega ang DOST delegation sa kauna-unahan nitong paglahok sa SIIF.

Ayon pa sa DFA, ibinahagi ng Pilipinas sa nasabing exhibition ang walong bagong teknolohiya mula sa imbensyon ng mga kababayan tulad ng:

Kayumanggi: Stabilized Brown Rice

Flavored Salt and Food Seasoning

Salt Washer Machine

New Plant Growth Promoter

New Hemostat Technology

Industry-Scalable Natural Dyes

Lyocell/Natural Textile Fiber-Blended Yarns Shoe Insole Made of Natural and Bio-based Materials

Halos 500 na bagong teknolohiya ang ibinahagi sa SIIF 2023 na nagmula sa 26 bansa.

Ang Pilipinas ay nakasungkit ng mga parangal kabilang na ang 2 gold awards, 2 silver, 2 bronze, at 5 special prizes.

Partikular na nagwagi ng gold awards ang PNRI-developed New Hemostat Technology at ITDI-developed gourmet salt habang nasungkit ng PTRI-developed Lyocell Technology at PNRI-developed New Plant Growth Promoter ang silver awards at naka-bronze naman ang FNRI-developed brown rice at ITDI-developed salt washer.

Ang SIIF ay isang opisyal na exhibition ng gobyerno ng Republika ng Korea habang host naman ang Korea Invention Promotion Association o KIPA.

Layon nitong tipunin ang mga innovative ideas, bagong teknolohiya at mga orihinal na patented inventions mula sa mga kalahok na bansa sa iba-ibang panig ng mundo.