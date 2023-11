27 Pinoy na biktima ng human trafficking sa Cambodia, na-rescue

Watch more News on iWantTFC

CAMBODIA — Na-rescue ang dalawampu’t-pitong Pilipinong biktima ng human trafficking noong September 26.

Nasagip sila ng Cambodian National Police habang ibinibiyahe mula sa isang scamming facility sa Oddar Meanchey Province sa Cambodia.

Ibebenta sana ang mga Pinoy sa ibang grupo na isang scamming business din sa probinsya naman ng Sihanoukville.

Naaresto ang mga suspek na iba-ibang lahi kabilang ang ilang Chinese nationals.

Binisita ng kinatawan ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers’ Affairs o OUMWA ang kondisyon ng mga na-rescue na mga Pilipino.

“We are cooperating with the Phnom Penh and the Government of Cambodia in their goal in making sure that justice is delivered,” pahayag ni OUMWA Acting Senior Special Assistant Robert O. Ferrer, Jr.

Naghihintay pa sa kanilang mga dokumento ang mga na-rescue na mga Pinoy para makauwi na sa kani-kanilang pamilya sa Pilipinas.

Sa datos ng embahada, ito na ang pinakamaraming bilang ng mga Pilipino na na-rescue sa Cambodia.

“We are also making sure that even if we are successful in bringing them home — wala pang date — even if we are successful in bringing them home, continuous pa rin ang cooperation nila with the Cambodian government when it comes to getting depositions, testimonies, and evidence, and documentation to help the Cambodian,” sabi ni Ferrer.

Sa ngayon, umaasa ang 27 na na-rescue na mga Pinoy sa mga donasyon para sa kanilang pang araw-araw na pangangailangan.

“Mababait ang mga Filcom (Filipino community) dito. Katuwang sila ng embassy when it comes to taking care of the Filipinos. We don’t have a shelter here but they are more than willing to open their arms, open their homes to those na nangangailangan ng tulong,” ani Consul General Emma Sarne.

Taimtim ang panalangin ng mga Pinoy na mapabilis na ang proseso ng kanilang pag-uwi sa pilipinas para makapiling ang kanilang mga pamilya at makapagsimula ng bagong buhay.

