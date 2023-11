HANOI, VIETNAM - Lumahok ang Pilipinas sa Organization for Economic Cooperation and Development o OECD Southeast Asia Ministerial Forum kasama ang ilang ASEAN Member States, OECD Council and Secretariat, international organizations, OECD Business Network at iba pang high-level representatives mula sa business sector noong October 26-27 sa Melia Hotel, Hanoi, Vietnam.

Si DFA Undersecretary for Multilateral Affairs and International Economic Relations Charles C. Jose sa OECD Ministerial Forum

Ayon pa sa DFA, ang pangkalahatang tema ng forum ngayong taon: Sustainable and Quality Investment: New Momentum for OECD-Southeast Asia Partnership.

Binigyang diin ng iba-ibang delegasyon ang kahalagahan ng sustainable at green investments sa mga imprastraktura at paglalaan ng pinansyal na suporta sa green and renewable energy transition para na rin sa pangangalaga at pagpapaunlad pa sa growth and equitable development sa Southeast Asia. Ito ay bahagi ng mga prayoridad ng OECD Southeast Asia Regional Program o SEARP para sa kasalukuyang taon.

Lumahok din sa nasabing event si Philippine Ambassador to Viet Nam Meynardo LB Montealegre na siyang nagpakilala ng delegasyon mula sa Pilipinas na kinabibilangan ng National Economic and Development Authority o NEDA sa Vietnamese officials at OECD organizers.

Binigyang pagpapahalaga naman ni DFA Undersecretary for Multilateral Affairs and International Economic Relations Charles C. Jose ang importansiya ng science and innovation, at evidence-based decision-making and evaluation at accountable renewable energy transition sa pamamagitan ng public-private partnership at stakeholder collaboration.

“A transition to clean and green energy for both energy security and the preservation of the environment in line with our climate goals and commitment must be done in a way that is just, inclusive, sustainable and affordable. While we stress the importance of high ambition, we are also cognizant of the circumstances and policy priorities of this region,” pahayag ni Jose.