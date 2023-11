LAOS - Pinangunahan ni Department of Transportation o DOTr Secretary Jaime Bautista ang delegasyon ng Pilipinas na lumahok sa 29th ASEAN Transport Ministers o ATM Meeting and Associated Meetings na ginanap sa Luang Prabang, Laos noong November 7-10.

Mga lumahok sa 29th ASEAN Transport Ministers o ATM Meeting and Associated Meetings sa Laos

Tinalakay sa pagpupulong ang direksyon ng mga polisiya para sa ASEAN transport cooperation para sa mas malawak na connectivity at sustainability ng regional transport. Kabilang rin sa mga natalakay ang mga isyu patungkol sa climate change at global warming.

Kasama ni Sec. Bautista ang iba pang opisyal ng DOTr tulad ni Atty. Timothy John R. Batan, Planning and Project Development Undersecretary na siya namang nanguna sa delegasyon ng Pilipinas sa 56th ASEAN Senior Transport Officials Meeting o STOM.

Patuloy ang mga programa ng DOTr para sa kooperasyon at pakikiisa sa mga programa at proyekto ng ASEAN.