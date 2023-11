Bayanihan Walk 2023 idinaos sa Singapore

SINGAPORE - Idinaos ang ika-8 taon ng Bayanihan Walk sa Singapore na inorgnisa ng Philippine Bayanihan Society Singapore o PBSS noong October 29, araw ng Linggo. Ang walk-for-a-cause ngayong taon ay may habang 3.8 kilometro mula at patungo sa Bayanihan Center sa Pasir Panjang at sa Hort Park. Nakibahagi ang mga kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore sa nasabing event.

Mahigit sa 300 katao ang nakilahok sa fun walk mula sa iba-ibang organisasyon ng mga Pinoy sa Singapore, kasama na rin ang ilang mga lokal at expats.

Mga lumahok sa Bayanihan Walk 2023 sa Singapore

Tema ngayong taon: Balik-Bayanihan dahil matapos ang dalawang (2) taon ng virtual at hybrid “walks” dahil sa COVID-19, idinaos ang fun walk ngayong taon ng in-person.

Ang pondong nalilikom mula sa event ay ginagamit ng PBSS sa kanilang mga charity works at iba pang programa para sa mga kababayan sa Singapore kasabay na ang pagsusulong ng health at well-being at pagpapanatili ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Singaporean.