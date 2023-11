Avocado ng Pilipinas, mabibili na sa South Korea

Watch more News on iWantTFC

SOUTH KOREA - Pasado sa panlasa ng mga taga Korea ang avocado na mayaman sa bitamina. Paborito itong sangkap sa mga salad at sandwich.

At ngayon, mabibili na rin sa Korea ang avocado mula sa Pilipinas!

Ito’y matapos makumpleto ng Pilipinas ang mga dokumento para sa pag-eexport ng prutas na mula pa sa Davao, Bukidnon at South Cotabato.

“The market access of hass avocado to Korea was first requested by the Philippine government in 2009. But due to the one-at-a time policy of the Korean government for Pest Risk Analysis (PRA), the market access for hass avocado was put on hold at stage 4 (of the 8-step PRA) and was only resumed after the Philippine okra exports was approved in 2021,” pahayag ni Department Agriculture Seoul Attache Aleli Maghirang.

Kinilala ng embahada ng Pilipinas sa South Korea ang pagsisikap ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry at Philippine Agriculture Office sa Seoul para maisulong ang pag-export ng avocado.

“Nagagalak po kami magkakaroon ng pagkakataon ang mga kaibigan ng Korea na makabili at makatim ng special hass avocado. Magkaroon po ng pagbabago sa pagkain dito sa Korea mas heatlhy po ang mga options na gusto nila at kasama na po dito ang hass avocado mula po sa Pilipinas,” pahayag ni Philippine Embassy in Seoul Ambassador Theresa Dizon-De Vega.

Bukod sa avocado, nag-eexport na rin ang Pilipinas sa South Korea ng mga saging, pinya, papaya at mangga.

“Dati ang hirap ng makatikim ng mga produkto mula sa pilipinas pero ngayon ang cravings namin madali nang mabili sa Korean groceries,” kwento ng Pinoy artist na si Vangie Buizon.

Nag-iisang exporter din ng okra ang Pilipinas sa South Korea gayundin nang iba pang high-value seafood.

