Tanaw ng pag-apaw ng Todd River sa Alice Spring, Australia noong Nobyembre 10, sa isang retratong kuha sa video sa social media. Alice Woods via Reuters

CANBERRA, Australia - Nasagip ng mga awtoridad ang isang lalaking napilitang sumabit sa puno nang anim na oras matapos tangayin ng baha ang kaniyang kotse, ayon sa mga balita.

Nagmamaneho ang hindi pinangalanang 33 anyos na lalaki sa may Todd River sa Alice Springs nang bahain at tangayin ang kaniyang kotse dahil as bahang umabot ng 100 mm sa loob ng 24 oras, ayon sa Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Sinabi ni Craig Laidlaw, Northern Territory Acting Assistant Commissioner for regional and remote policing, nakalabas ng kotse ang lalaki at humawak sa puno para humingi ng saklolo.

Para hindi makapanganib, inabot ng 6 oras bago ma-rescue ang lalaki bandang alas-1 ng hapon doon.

"They had a zip line set up, and they were able to bring him to safety as the water level started to drop," sabi ni Laidlaw.

Ligtas naman ang lalaki pero dinala ito sa ospital.

— Isinalin mula sa ulat ng Reuters