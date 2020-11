PH embassy personnel sa London, nagpositibo sa COVID-19

MAYNILA - Nagpositibo sa COVID-19 ang isang personnel ng Philippine Embassy sa London, UK nitong weekend.

Nag-anunsiyo ang embahada na magsasara ito simula Nov. 9 hanggang Nov. 20 para sa disinfection ng buong embahada lalo, na sa consular section, at para sa mandatory 14-day quarantine ng staff.

Pero inutos din ni Foreign Affairs Sec. Teodoro Locsin Jr. na magbukas ang embahada sa mga naturang araw, sa kabila ng kumpirmadong kaso ng coronavirus.



@DFAPHL The Philippine Embassy in London is hereby instructed to reopen. Minus the Covid positive officer. Effective immediately.