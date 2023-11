Pistang Pinoy 2023, idinaos sa Roturua, New Zealand

ROTURUA, NEW ZEALAND - Dumagsa ang mga Pinoy sa Roturua, New Zealand para sa Pistang Pilipino 2023.

Ito ang itinuturing na pinakamalaking pagtitipon ng mga Pilipino sa New Zealand.

“Pistang Pilipino is a reunion of the Filipinos here in New Zealand,” sabi ni BOPPFSI President Ronald Espellarga.

“This will show our young kids as well na dito na lumaki sa New Zeland and they will see and follow the culture ng mga Filipino,” ani BOPPFSI Vice President Elmer Ersando.

Hindi nawala sa pista ang mga pagkaing Pinoy.

“It’s a good way to bond and reconnect with roots and basically the food,” kwento ni Ana Lu.

“It’s nice to come here na naririnig mo puro Tagalog at saka madaming pagkain,” ani Aaron Pedraza.

Naaliw din ang lahat sa iba-ibang palaro gaya ng basketball, volleyball, badminton, at tennis. May mga pumila rin para sa libreng gupit.

Nagkaroon din ng mobile consular services ang konsulada ng Wellington.

Highlight ng pista ang cultural show kung saan nagtanghal ng Pinoy folk dances ang mga bata.

Idinaos rin ang Miss Philippines-New Zealand pageant kung saan wagi si Miss Auckland.

Umaasa ang mga organiser na patuloy na makikiisa ang mga Pinoy sa ganitong pagtitipon.

“We keep our culture by saying this is our culture, this is how we do our community,” pahayag ni BOPPFSI Founder Cherry Andrews.

“This is now our meeting place for Filipinos,” pahayag ni Dr. Antonio Noblejas, founder ng Federation of Filipino Associations, Societies, and Clubs in New Zealand.

Sa Auckland naman isasagawa ang Pistang Pinoy sa 2024.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

