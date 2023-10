Pilipinas lumahok sa 41st ASEANAPOL conference sa Laos

VIENTIANE, LAOS - Lumahok ang Pilipinas sa nagdaang 41st ASEANAPOL Conference sa Vientiane, Laos na idinaos noong October 17-19. Pinangunahan ni Police Major General Neil Alinsañgan ang Philippine delegation.

Mga lumahok sa 41st ASEANAPOL Conference sa Vientiane, Laos

Ang ASEANAPOL o ASEAN National Police ay isang organisasyon ng regional police na may kinalaman sa preventive, enforcement at operational na programa laban sa transnational crime. Tema ng conference ngayong taon ang “Enhance Partnership in Promoting Peace, Stability and Security.”

Layon ng event na mas palakasin pa ang kooperasyon ng pwersa ng pulis sa member states para sa pangangalaga ng seguridad, kaayusan at kapayapaan sa rehiyon.

Ayon pa sa embahada ng Pilipinas sa Laos, nakipagpulong din ang delegasyon ng Pilipinas kay Philippine Ambassador Deena Joy Amatong at tinalakay ang iba pang paraan para mas palakasin ang bilateral cooperation sa pagitan ng Laos at Pilipinas.

Itinaguyod ang ASEANAPOL sa Maynila sa Pilipinas sa mga unang pagpupulong nito noong October 21-23 taong 1981.