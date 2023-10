Mga Pilipino sa Hong Kong lumahok sa art workshops

HONG KONG - Lumahok sa back to back art workshops ang mga kababayan sa Hong Kong na inorganisa ng Philippine Consulate General o PCG at Sentro Rizal sa Hong Kong na ginanap noong October 22 sa Sentro Rizal. Kasabay ito ng pagdiriwang ng Museums and Galleries Month 2023.

Mga lumahok sa art workshop sa Hong Kong

Sampung (10) Pinoy ang lumahok sa basic sketching workshop na pinangunahan ng Pinoy artists mula sa Guhit Kulay, isang grupo ng talented Filipino migrant artists na nakabase sa syudad. Layon ng workshop na tulungan ang Filipino migrants na pag-ibayuhin ang kanilang kakayahan at galing sa paglikha ng sining sa pmamagitan ng pagtuturo sa kanila ng iba-ibang basic sketching techniques. At para maihayag ang kanilang mga ideya at saloobin sa pamamagitan ng sining.

Sumunod naman na idinaos ang clay workshop para sa mga bata na “Laro, Sining, at Imahinasyon: An Interactive Learn and Play Experience” na inorganisa ng Department of Foreign Affairs – Office of Public and Cultural Diplomacy. Pitong (7) batang Pilipino ang lumahok dito.

Ayon pa sa Hong Kong PCG, isang magandang oportunidad ang workshop para magamit ng mga bata ang kanilang talento at pagiging malikhain sa paggawa ng clay artworks. Matapos ang workshop, na-experience rin ng mga bata ang 360° gamified virtual tour launch sa Museo Pambata.