AUSTRALIA - Idinaos sa Australia ang kauna-unahang Post-Arrival Orientation Seminar o PAOS para sa Filipino spouses and partners sa Victoria, Tasmania, at South Australia noong October 25. Inorganisa ito ng Philippine Consulate General o PCG sa Melbourne, katuwang ang Commission on Filipinos Overseas o CFO, Whittlesea Community Connections, at ng The Silent Witness Network. Tatlumpu’t apat ang lumahok online at in-person sa makasaysayang hybrid event.

Mga lumahok sa hybrid PAOS sa Australia

Ang PAOS ay programa ng gobyerno ng Pilipinas bilang patnubay sa mga Pilipinong nakapag-asawa ng banyaga, at para sila ay makaiwas sa domestic violence na karaniwang nangyayari sa cross-cultural marriages/relationships.

Sinimulan ni Consul General Maria Lourdes M. Salcedo ang seminar sa pahayag ng pangangailangan sa mas user-friendly information para sa mga bagong dating na mga Pilipino bilang gabay nila sa paninirahan sa bansa.

Ang unang speaker na si Atty. Michelle Martinez ng Whittlesea Community Connections, nagbahagi patungkol sa iba-ibang uri ng domestic violence at ipinaliwanag din niya ang legal resources na maaaring ma-avail ng mga biktima ng domestic violence sa Australia.

Nagbahagi naman ng kasaysayan ng pagkasawi ng mga Pilipina sa Australia mula pa 1980s ang sumunod na speaker na si Ms. Melba Marginson ng Silent Witness Network o TSWN na siyang dahilan ng kanyang adbokasiya laban sa domestic violence. Binanggit din niya ang iba-ibang aktibidad ng TSWN bilang resource para sa migrant women ng anumang lahi.

Ayon pa sa Melbourne PCG, ipinahayag ni CFO Undersecretary Valery Joy A. Brion ang pagbabago sa kanilang Guidance and Counseling Program o GCP. Ang GCP simula pa Setyembre ngayong taon ay hindi na required para sa mga lalabas ng bansa para sa maikling bakasyon at pagbisita sa kanilang romantic partners. Kakailanganin na lamang ito ng mga manggagaling sa Pilipinas na may gamit na spouse and partner visas, at hindi ng tourist visas.