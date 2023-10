KUALA LUMPUR, MALAYSIA - Tradisyong Subanen mula Zamboanga del Sur ng Pilipinas, itinampok sa Living Arts Culture Festival sa Kuala Lumpur, Malaysia noong October 20-22. Isa ang Pilipinas sa labinlimang bansang lumahok sa nasabing festival.

Ibinahagi ng Subanen School of Living Traditions mula Zamboanga del Sur ang kanilang kultura at lahi sa pamamagitan ng storytelling at pagsasayaw.

Ilang Pilipinong nagtanghal sa Living Arts Culture Festival sa Kuala Lumpur, Malaysia noong October 20-22

Ayon pa sa embahada ng Pilipinas sa Malaysia, katumbas ng salitang Subanen ang ‘people by the river’ o mga katutubong grupo na kilala sa kanilang pamamaraan ng pagsasaka na tinatawag na Heg Gulec Benal. At bahagi ng sistemang ito ang isang community social dance na kilala sa tawag na Megkhambagu na tinatanghal bilang paghahanda sa Buklog para sa pasasalamat sa masaganang ani.

Ang Buklog ay nagmula sa isang kahoy na istrukturang ginagamit sa pagsasayaw. Ito ay tinuturing na pinakamalaking ritwal ng mga Sunbanen bilang pag-aalay sa panginoon na maaaring tumagal ng hanggang isang (1) buwan.

Ang pakikilahok ng Pilipinas sa Living Arts Culture Festival

Ang Buklog ay nakatala bilang “UNESCO List in Need of Urgent Safeguarding” noong 2019 habang ang School of Living Traditions ay nakatala naman bilang “UNESCO Register of Good Safeguarding Practices” noong 2021.

Ang buwan ng Oktubre ay ipinagdiriwang bilang “National Indigenous Peoples Month” sa Pilipinas.

Pinangungunahan ng Ministry of Tourism, Arts and Culture of Malaysia, sa pamamagitan ng National Department for Culture and Arts o JKKN, ang taunang Living Arts Culture Festival na nagbabahagi ng performing arts ng Cultural Heritage na kinikilala ng UNESCO.

Ang tema sa taong ito: “Revitalizing Community Culture,” ay may layong isulong at ipaalam sa publiko ang pagbibigay halaga sa traditional art form na may mataas na aesthetic value at kung paano pananatilihin ang nasabing sining sa mga susunod na henerasyon.