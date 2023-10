Watch more News on iWantTFC

SOUTH KOREA - Muling binigyang pugay sa taunang seremonya ang mga Pilipinong sundalong sumabak sa Korean war noong dekada singkwenta.

Malalim ang pagkakaibigan ng Pilipinas at South Korea. Malaki ang ambag ng mga pilipinong sundalo sa kapayapaang tinatamasa ngayon ng south korea. bagay na hindi nililimot ng dalawang bansa.

“Among these prominent men are also hundreds of unsung heroes, with no roads nor ships named after them. Nevertheless, each of them had been immensely instrumental in the goal to preserve the peace on the Korean Peninsula,” sabi ni Commission on Filipinos Overseas o CFO Sec. Romulo Arugay.

Sa Call to Hero Memorial Ceremony na ginanap sa Monument Park of Philippine Veterans sa Gyeonggido Goyang City muling binigyang pugay ang mga sundalong Pinoy.

Higit pitong libong sundalong Pinoy ang sumabak sa Korean war kung saan higit apat na raan ang nagbuwis ng buhay.

“Their sacrifices were not in vain for they contributed significantly to the cause of freedom and peace in South Korea. We must honor their memory, remember their heroism and ensure that their legacy lives on serves as a beacon of hope, a reminder that in the face of adversity, the human spirit its brightest,” ani sabi ni CFO Sec. Arugay.

Dumalo sa paggunita ang iba pang Overseas Filipinos.

“Na-feel ko nung umattend ako ng war memorial sa South Korea naramdaman ko talaga yung spirit sa pasasalamat ng mga Korean sa mga bayaning Pilipino para sa kanilang kalayaan,” pagbabahagi ng OFW na si Virgilio Cayapan ng Paju City.

“Masaya ako na ilang taon na ang nakalipas hindi parin nakakalimutan ng mga koreano ang pasasalamat nila sa mga pilipino para makalaya sa north koreano nakatungo parin sila sa pasasalamat sa mga pilipino,” sabi naman ni Edwin Sobrepena isa ring OFW mula sa Paju City.

Kasabay ng paggunita sa mga Korean war veterans ay ang pamamahagi ng scholarship sa ilang kabataang Pinoy.

“The shared sacrifices of freedom-loving Koreans, Filipinos and other national are particularly remembered during the 70th anniversary of the Korean Armistice Agreement which we are commemorating this year.

This gesture along with the generous grant by the Call Hero Group of Scholarships to descendants of Filipino Korean War Veterans are concrete manifestation of the deep bond between the Philippines and Korea,” pahayag ni Philippine Ambassador to South Korea Tess De Vega.

Tinatamasa ng South Korea ang kapayapaan at kaunlaran salamat sa mga nakipaglaban para sa kanilang kapakanan, Korean man o banyaga.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.