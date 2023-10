Pinoy runners lumahok sa marathon contest sa Guam

Watch more News on iWantTFC

GUAM - Dumagsa ang iba-ibang runners at miyembro ng ilang running clubs sa Micronesia Mall sa Dededo, Guam para lumahok sa 3.5 mile glow run. At dahil 80’s ang tema, ang mga kalahok ay nagsuot ng kanilang pinaka-makulay na costumes.

“ We joined for fun and it’s 80s, so we just wanted to show what was the 80s. We had fun. It’s really hot but we made it. And we are in the 60’s race. Yey! Proud 60s,” kwento pa ng ilang Pinoy na sumali sa event.

Inorganisa ng Micronesia Mall ang 80s themed marathon para ipagdiwang ang ika-35 na anibersaryo nito sa Guam.

Bukod sa sa finishers, binigyan din ng premyo ang may pinakamagandang costume.

“ I joined the Guam running club. It is a big running club here in Guam, mostly Filipinos, Whites, and Chamorus, Japanese, Korean,” sabi ni Belen Sidell, 3rd Placer/finalist sa best in costume ng Tamuning, Guam.

First placer sa Boys Category si Joshua Molina na taga-Yigo, na nagmistulang 80s glow stick sa kanyang costume.

“ I feel really good actually. Thanks to my mom and her creativity. That got me here. The run was rough, but the costume contest was good. Very good. It was worth it,” kwento naman ni Joshua Molina, 1st Place Winner, 80s Best Costume, Boys Category.

Naging paraan ang marathon para bigyang oras ang pagpapalakas at pangangalaga sa kalusugan ng mga Pinoy sa paraang makulay at nakatutuwa.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.