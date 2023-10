Pinoy artists naghatid saya sa 1MX Sydney music festival

Watch more News on iWantTFC

AUSTRALIA - Naghatid ng saya ang ilang Pinoy artists sa 1MX Sydney Music Festival sa Australia. Labis din ang pagpapasalamat ng mga performer sa suportang tinanggap nila.

Isang araw na puno ng saya, sayawan, mga pagkaing Pinoy, game at syempre 8 concert in one day!

'Yan ang 1MX Sydney Music Festival na hinandog ng MYX Global ng ABS-CBN sa mga kababayan natin sa Sydney, Australia. Maaga pa lang ay excited nang pumila at nag-abang sa pagbukas ng main concert hall ang mga tao tulad ng kambal na sina Mary at Jean Ann Robles na sumali at nanalo pa sa games.

“Meron kaming T-shirt...para sa early bird,” kwento ni Jean Ann Robles.

Hindi naman nabigo ang fans dahil talaga namang bigay todo ang lahat ng performers.

Kahit walang Pinoy blood ang mga Kiwi at Australian artist, ramdam ng ilang performers ang pagmamahal at mainit na suporta ng Filipino audience.

“Mahal kita. I love you guys so much. Thank you so much for all the support. I am definitely going my way over to the Philippines as soon as I can. So I hope to see you all soon,” sabi ni Kenan Te.

Aliw na aliw naman ang crowd sa spot on performance ng Pinoy PPop group na Bini. Hindi rin nagpakabog si MayMay na bigay-todo sa kanyang pagkanta at pagsayaw at may pa bonus pang standup comedy na talaga namang bentang-benta sa audience.

“Sa lahat po ng pumunta dito sa 1MX Sydney maraming, maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko po yung effort nyo to come here po,” ani MayMay Entrata.

Hindi rin binigo ni KZ Tandingan ang fans at nakipag-sing-along pa siya sa mga tao.

“Sobrang nakaka proud na sobra yung supporta ng mga kababayan natin dito sa Sydney. Thank you po,” sabi ni KZ Tandingan.

Lumiwanag naman ang buong Hordern Pavillion nang sumabak sa stage ang Ben and Ben.

“it always feels like the first time. and dito literal talaga na first time naming kaya sobrang nag papasalamat kami,” sabi ng Ben and Ben.

Dahil sa tagumpay ng concert, nagpa-bonus ng 2 pang busking sessions ang Ben and Ben bago bumalik ng Pilipinas at muling napanood at nagperform ang grupo sa Pitt Street at Town Hall noong Lunes ng gabi.

