HONG KONG - Lalahok ang Pilipinas sa Mega Show 2023 na gaganapin sa October 20-23 sa Hall 1B at Hall 3B ng Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

Ang Mega Show ang tinaguriang largest sourcing trade show sa Hong Kong.

Gaganapin ang Mega Show 2023 sa Hong Kong mula October 20-23

Ngayong taon, labing-pitong (17) kumpanya mula Pilipinas ang lalahok sa event para ibahagi ang iba-ibang houseware products na gawang Pinoy tulad ng mga laruan, Christmas decors, home decors, gift items at iba pa.

Inaanyayahan ng Philippine Trade and Investment Center o PTIC-HK ang mga overseas Filipino at buyers mula sa Hong Kong, Mainland China at overseas na suportahan ang mga produktong Pilipino at bumisita sa Philippine booths sa nasabing event.

Para sa iba pang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa PTIC-HK sa hongkong@dti.gov.ph.