Muling gaganapin ang pinaka-aabangang International Bazaar 2023 sa November 19 mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi sa Forum Tents 2 at 3 ng Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City.

Gaganapin na sa November 19 ang inaabangang International Bazaar 2023

Ang nasabing bazaar ay nagsisilbing hudyat ng pagsisimula ng pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas. Inorganisa ito ng International Bazaar Foundation, Inc. o IBF sa pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs, Diplomatic and Consular Corps of the Philippines, at Spouses of the Heads of Mission o SHOM.

Nilalahukan ang nasabing international bazaar ng diplomatic community at ng Philippine product exhibitors. Ayon pa sa DFA, ngayong taon, mahigit sa 42 bansa ang sumali sa Bazaar kabilang na ang China, Japan, Korea, Australia na maghahandog ng kanilang artisan cheese, wine at honey. Kasama rin ang Switzerland, Spain, Austria ta iba pa. Ihahandog ng Spain ang kanilang jamon, chorizo, extra virgin olive oil at Spanish wine habang ang Austria, ibabahagi ang kanilang national drink, schnapps, at baked treats.

Ang IBF ay isang non-profit fundraising institutional foundation na itinaguyod noong 1966. Sa kanilang ika-57 taon, patuloy ang pagtulong nila sa mga nangangailangan at sa pagpapalakas ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas.

Lahat ng proceeds mula sa Bazaar ay mapupunta sa iba-ibang charity programs ng IBF at SHOM na nagbibigay ng scholarship sa indigent scholars. May 40 active scholars ang IBF at nakapagbigay na sila ng mahigit 500 scholarships. Nagbibigay suporta rin ang IBF sa mga biktima kalamidad, sa mga senior citizen, mga inabuso at inabandonang kabataan, persons with disabilities at iba pang nangangailangan.

Para makilahok sa Bazaar, bumili lamang ng tiket sa halagang P150. Maaaring bumili ng tiket sa: Tesoros, 1016 Antonio Arnaiz Avenue, Makati City; 6th Floor, Special Projects Unit, DFA Building, Pasay City at sa PICC Forums 2 & 3 sa mismong Bazaar Day.