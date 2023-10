SOUTH KOREA - Pinagtibay pa ng Pilipinas at South Korea and kanilang kooperasyon sa larangan ng consular services at bilateral relations sa ika-5 Joint Consular Consultation Meeting na ginanap sa Seoul noong September 12.

Pinangunahan ni Department of Foreign Affairs Undersecretary for Civilian Security and Consular Affairs Jesus S. Domingo ang Philippine delegation na kinabibilangan ni Philippine Ambassador to Korea H.E. Ma. Theresa B. Dizon-De Vega, Minister and Consul General Romulo Victor M. Israel, Jr., Third Secretary and Vice Consul Jilliane Joyce R. De Dumo-Cornista, Labor Attache Ma. Celeste M. Valderrama, Tourism Attache Maria Corazon Jorda-Apo at Tourism Marketing Officer Cherryl Anne Marie T. Navida at mga kinatawan mula Philippine Embassy sa Seoul.

Ang panig naman ng Republic of Korea o ROK ay pinangunahan ni Director General for Consular Affairs and Safety Bureau of the Ministry of Foreign Affairs Mr. Jung Kang.

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa South Korea, masinsing tinalakay ng dalawang bansa ang mga isyu patungkol sa pagbibigay proteksyon sa kanya-kanyang nationals overseas, pagsasa-ayos ng visa at travel procedures, consular notification at access, pagsusulong ng labor rights at welfare, mga isyu ng mga estudynate at marriage migrants, emergency preparedness at iba pa.

Binigyang-diin ni Ambassador Ma. Theresa B. Dizon-De Vega ang mga saloobin ng Filipino community sa mga larangan o sektor na direktang nakaaapekto sa mga kababayan.

Ibinahagi naman ni DFA Assistant Secretary for Consular Affairs Henry S. Bensurto Jr. ang pangangailangan sa pagsasaayos ng consular notification at access ng dalawang bansa para matiyak ang proteksyon ng kanya-kanyang nationals.

Habang ipinahayag naman ni Department of Migrant Workers’ Assistant Secretary Mario Perpetuo Socorro T. Zinampan ang kooperasyon sa PHL-ROK oara sa patuloy na pag-iingat ng kapakanan ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs sa Korea lalo na ang mga nagtatrabaho sa ilalim ng seasonal workers program.

Isa namang malaking hakbang para kay Undersecretary Domingo ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ROK na lumikha ng iba-ibang working groups na tututok sa iba-ibang isyung makapagsusulong pa sa bawat bansa na makamit ang mga positibong resulta sa paparating na ika-75 anibersaryo ng PHL-KOR diplomatic relations sa 2024.