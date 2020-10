Shoe store owner na na-bankrupt sa Israel, ipinamigay ang paninda sa kalsada

Nag-viral ang isang shoe store owner sa Tel Aviv sa Israel nang isara ang kaniyang tindahan at ikalat sa bangketa ang mga paninda para ibigay sa mga dumaraan ngayong nalugi na nang tuluyan ang kaniyang negosyo.

Sumasalamin ito sa mga pagsubok ng malilit na negosyante sa Israel na nasapul ng 2 lockdown sa mga nakalipas na buwan at kakaunti o kaya wala umanong natatanggap na ayuda mula sa gobyerno.

"It’s all caused by mental and economic desperation," paliwanag ng may-ari na si Avi Samay, isang 38 anyos na ama na naninirahan sa kalapit na siyudad sa Holon, sa ulat ng Times of Israel. "If I’m going to lose everything, at least others should benefit."

"I’m going to hand over the keys and go look for a job like the other million unemployed," maiyak-iyak niyang ikinuwento sa Ynet news site.

Masyado na aniyang magastos kung itatago lang ang mga ibinebentang sapatos at nakikita niyang hindi pa matatapos ang lockdown at ang pagsadsad ng ekonomiya na nararanasan dito. Ang pagbuti sana aniya ng ekonomiya ang magbibigay sa kaniya ng kakayahang mapanatili ang kaniyang negosyo.

"It started with the first closure. You feel that you are just losing more and more money. Nobody helps, the landlord doesn’t help, the state doesn’t help," aniya.

Ilan lang ang mga maliliit na negosyo at mga self-employed sa mga pinaka-nasapul sa unang lockdown na ikinasa ng Israel nitong taon para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. Muli rin silang nasapul sa ikalawang lockdown, na ipinatupad magmula Setyembre 13.

"Who am I going to sell to? No one is open," ani Samay. “It’s not just me, it’s all of us.”

Karamihan sa mga kalapit na tindahan ni Samay ay sarado na. Ang iilan, mayroon nang "For Rent" signs.

Minultahan pa siya ng NIS 5,000 (P71,744) ng munisipalidad ng Tel Aviv at napilitang linisin ang bangketa sa labas ng tindahan at itapon ang mga natitirang sapatos sa malaking basurahan.

At dahil sa desperasyong idinulot ng krisis, may dose-dosenang naghalungkat sa mga basurahan para makahanap ng magkapares na sapatos sa mga itinapon na ni Samay.

Kalaunay hinimok ng munisipyo si Samay na iapela ang kaniyang multa dahil hindi nakita noong una ng nanghuli kung bakit ipinakalat ni Samay sa kalsada ang mga sapatos.

Sinabi ni Tel Aviv Mayor Ron Hudai sa Radio Army na kakanselahin nila ang multa, na tingin niya ay ibinigay nang mali.

Inilagay sa national lockdown ang Israel nitong mga nakalipas na buwan para mapigilan ang tinatawag na "2nd wave" ng pandemya roon. Umabot pa sa 9,000 ang bilang ng mga naitalang kaso araw-araw sa lugar.

Natuklasang bumaba ang bilang ng mga naitatalang kaso araw-araw at percentage ng positive tests sa pagpapatupad ng restrictions. Sa kabila nito, sumirit sa 2,000 nitong Oktubre 11 ang bilang ng mga namatay sa sakit sa Israel - 5 linggo matapos umabot sa 1,000 ang death toll.

Binatikos ang Israel lockdown sa hindi umano nito pagtutok sa mga pinakanatamaang lugar at sa nalalabing bahagi ng bansa. Ayon sa mga kritiko, hindi tinutukan ng gobyerno ang mga ultra-Orthodox communities na pinakanaapektuhan ng pandemya.

Hinala rin ng ilan na nagpatupad ng estriktong lockdown si Prime Minister Benjamin Netanyahu para mapigilan ang mga mass protest laban sa kaniya. — Isinalin mula sa ulat ng Times of Israel