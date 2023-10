Wika at kulturang Pinoy itinuro sa ilang estudyanteng Filipino-Korean

Watch more News on iWantTFC

SOUTH KOREA - Naglunsad ng apat na linggong programa ang embahada ng Pilipinas sa South Korea para ituro ang wika at kulturang Pilipino sa ilang estudyanteng Filipino-Koreans.

“Minirapat po namin magkaroon ng pilot program tinawagan po namin ang eskwelahan sa embahada. It's a Sunday school sa embassy na kami po ay nag-imbita ng mga multicultural families Filipino-Korean children and then parents po and matuto po ang mga kabataan natin na dito na lumaki sa Korea tungkol sa tradition, sa lenggwahe at iba-t ibang bagay tungkol sa Pilipinas,” pahayag ni Ambassador Tess De Vega.

Bukod sa wika, tinuruan din ang mga estudyante ng pagluluto ng pagkaing Pinoy.

“Napakaraming natutunan ng mga anak namin. Hindi lang lamang yung kultura nating Pilipino, maging paano ang pagluluto ng ating pagkain katulad ng pagluluto ng pansit, ng turon at paggawa ng halo halo, doon pa lang po nag-enjoy na po mga anak namin,” sabi ni Founder/ President, Seoul Filipino Parents Children Organization Venus Avelino.

Itinuro rin ang pagsayaw ng tinikling.

“Ito ay learning experience. Mayroon din po tayong information session tungkol naman po sa Pilipinas, kasaysayan po ng ating bansa, sa ating kultura at ito ang pinaka-importante, ang mga ambag ng Pilipinas at ng mga Pilipino sa mundo,” ani Amb. De Vega.

Sa huling linggo, sumabak ang mga estudyante sa mga palarong Pinoy kasama ang kanilang pamilya. Enjoy ang mga bata at matatanda sa larong piko, patintero, sipa, tumbang preso at marami pang iba.

Plano ng embahada na ulitin ang aktibidad sa susunod na taon lalo't maraming mga Filipino-Korean ang natututo patungkol sa Pilipinas.

