Pinasalamatan ni ASEAN Secretary-General Kao Kim Hourn ang Pilipinas sa pagtanggap sa tungkulin bilang 2026 ASEAN Chairship noong September 19 sa courtesy call kay Acting Secretary for Foreign Affairs o ASFA at Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN o UBRAA Affairs Ma. Theresa P. Lazaro.

Opisyal na pagbisita ni ASEAN Secretary-General Kao Kim Hourn sa Pilipinas

Ayon pa sa DFA, binigyang diin ni Secretary-General na ang pagtanggap ng Pilipinas sa Chairship ay naka-ambag sa katatagan ng organisasyong ASEAN. Binigyang halaga naman ni ASFA Lazaro ang pagsuporta ng Pilipinas sa iba-ibang inisyatibo ng ASEAN Secretariat kabilang na ang mungkahing pahusayin pa ang bahagi nito sa cross-pillar at cross-sectoral coordination sa ASEAN.

Binigyang pugay rin ni Acting Secretary Lazaro ang kauna-unahang opisyal ng pagbisita ni Secretary-General Kao Kim Hourn sa Pilipinas bilang pagdiriwang sa ika-18 Founding Anniversary ng ASEAN Centre for Biodiversity o ACB. Ang ACB ang tanging ASEAN Centre of Excellence na matatagpuan sa Pilipinas. Nagsagawa ng working visit si ASEAN Secretary-General Hourn sa Pilipinas kasama ang kanyang delegasyon noong September 10012. Nakilahok din si Hourn sa tree planting noong Spetmebr 9 sa Los Baños, Laguna kaalinsabay ng ika-18 anibersaryo ng ACB.

Nagtapos ang pagbisita ni Secretary-General Hourn sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagdayalogo sa sektor ng pagnenegosyo.

“...the future of integration in ASEAN should be characterized by strong partnerships, development driven by innovation, as well as an inclusive approach that gives priority to the people,” pahayag pa ni Hourn sa ika-21 International CEO Conference na inorganisa ng Management Association of the Philippines o MAP.