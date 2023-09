Pilipinas nakiisa sa ASEAN Fest sa Jakarta, Indonesia

Watch more News on iWantTFC

INDONESIA - Nakiisa ang mga kinatawan ng Pilipinas sa ASEAN Fest sa Jakarta, Indonesia na idinaos kamakailan sa Jakarta Convention Center. Tampok dito ang kani-kanyang booth ng ASEAN member states.

Bukod sa impormasyon tungkol sa bansa, ipinakikita rin ang kanilang sining, kanta at mga sayaw.

“I like the culture of the Philippines, and the natural scenery, and also clothes… barong… also like the people who are very friendly...I very, very like the Philippines,” sabi ng estudyanteng si Syahdan Mahadevan.

Siyempre, ibinida rin ang iba-ibang pagkain. Hindi nawala ang chicken abodo at chicken sisig ng Pilipinas.

“A lot of Indonesian students from the Indonesian community are interested with the Filipino dishes that we serve,” ani Jason Cauman.

Sumali rin sa exhibit ang Timor Leste na observer pa ang status sa ASEAN sa ngayon.

Libre ang ASEAN Fest sa mga bisita pero hitik sa mga kaalamang mabibitbit para sa mga dumalo.

