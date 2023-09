Mga Pinoy umawit sa charity concert sa Cambodia

Watch more News on iWantTFC

CAMBODIA - Ibinida ng ilang Pinoy sa Cambodia ang kanilang galing sa pag-awit. Pero higit sa ibinahagi nilang musika ay ang buong pusong pagtulong sa mga batang nangangailangan.

Abala man sa kani-kanilang mga trabaho at negosyo, nakiisa pa rin ang mga Pilipino sa Cambodia sa isang charity concert. Karamihan sa mga miyembro ng grupong Phnom Penh Choral Ensemble o PPCE ay mga Pinoy. Matapos ang anim na buwang paghahanda, nitong Linggo, September 17, matagumpay na naidaos ng grupo ang kanilang charity concert.

“We are just so overwhelmed and very, very thankful for all the support. It was sold out. So, thank you to our partners, friends helped na e-sell ang tickets. It’s our way of giving back to the country that adopted us,” sabi ni PPCE Conductor Hannah Lyn Bandalan.

Ang chocolate maker na si Bandalan ay isa sa mga unang myembro ng PPCE na nagsimula noong 2016. Nagkatagpo ang mga Pilipinong mahilig sa pagkanta. Pero naisipan nilang gamitin ang talentong ito sa pagtulong sa kapwa, partikular na sa mga batang Cambodian.

Ang nalikom nilang pondo sa nagdaang charity concert ay kanilang ibibigay sa Sok Sabay Association at Unity for Children’s Education Organization.

Ikinagalak ni Philippine Ambassador Amelita Aquino ang ipinakitang galing at ganda ng kalooban ng grupo.

“While PPCE was an all-Filipino choir years ago, other expatriates from Cuba, South Africa, the United Kingdom, and Germany, as well as the Cambodians are now part of the choir united by their love for the music and a common desire to use their talent to be of service to others,” ani Amb. Maria Amelita Aquino.

Umaasa ang grupo na makapag-abot din ng tulong sa mga bata sa Cambodia sa darating na pasko.

