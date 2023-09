2 Pinoy artists patok ang concert sa Hong Kong

Watch more News on iWantTFC

HONG KONG - Sumabak sa isang concert ang dalawang Pinoy artists sa Hong Kong. Kahit na natuon ang kanilang atensyon sa pagiging OFW, nais pa rin nilang magbahagi ng kanilang sining.

Mahigit dalawang dekada ng nagtatrabaho sa Hong Kong sina Crisel Consunji at Roy Rollada. May-ari ng isang music school si Crisel habang isang creative director, stage singer at actor sa isang kumpanya si Roy. Pero hindi nawawala sa kanilang puso ang pag-awit.

Kaya nitong Enero, binuo nila ang bagong concert na may pamagat na Playlist. Sa unang araw ng concert mga kwento ng kanilang buhay sa HongkKng ang kanilang mga awit. Alay naman sa mga bata at pamilya ang ikalawang araw ng pagtatanghal.

“Yung iba naman kinanta namin sa Disney doon kasi kami nagtrabaho eto yung mga mensahe ng journey ng mga ups and downs kumbaga sa mga inspiring songs,” sabi ni Crisel.

“...ang performing arts ay also a way for you to express your skills, your curiousity para maging isang mahusay na doktor,” ani Roy.

Para naman sa musical conductor na si Adriel Bote kahit nasa labas ng bansa, kailangang ipakita ng mga Pinoy ang kanilang talento at angking galing sa performance arts.

“Passion natin mula Pilipinas pa lang, eto na ang ating kinakanta. Eto ang tumatakbo sa dugo natin. Ngayon pinagbiyan tayo…we have the opportunity para i-express ang sarili natin, ipakita natin ang kaya nating tumugtog at may musika tayo na sarili natin,” sabi ni Adriel.

