Mga Pinoy, ginagabayan sa buhay may-asawa sa Korea

SOUTH KOREA - Hindi lahat ng pag-aasawa sa South Korea ay mala K-Drama na puro saya at walang problema. Ito mismo ang dinaranas ng ilan nating kababayan na inaalalayan ngayon ng isang grupo sa kanilang buhay may-asawa sa Korea.

2013 nang ikasal sa Pilipinas si Realiza sa kanyang nobyong Koreano. Para kay Realiza, simula na ito ng katuparan ng kanyang mga pangarap gaya ng sa mga napapanood niyang Korean drama.

Pero ang pangarap ni Realiza, nagmistulang masamang panaginip.

“Akala ko po noon, yung ugali ng mga (nasa sa) K-drama, yung mga napapanood ko po. Pero yun nga po, iba po yung pangyayari. Hindi po kapareha. Ibang-iba po talaga...

...marami po akong pinagdaanang pagsubok, katulad na lang po yung pakikisama sa biyenan. Yung lenggwahe po namin at yung lenggwahe nila, minsan hindi po nagkakaintindihan...nakaranas ako ng mga pang-aabuso. Nagpaalam naman po ako pero yung biyenan ko po tapos sinakal niya po ako...yung mga bata inaagaw niyang maigi, tapos yung mga bata umiiyak,” kwento ni Realiza Tongga.

Isa ang grupo ng United Filipino-Korean families sa mga tumutulong sa mga Pinoy na nag-asawa sa South Korea. Koreano rin ang mister ni Cherry na counselor ng grupo. Para sa kanya, kailangang handa ang mga Pinay na nag-aasawa ng Koreano sa kanilang pagtuntong sa ibang bansa.

“Karaniwang dinudulog dito sa ating tanggapan ay itong mga conflict, abuses…ang ating kababayan ay hindi sila prepared para doon sa culture difference, religion, and financial…marami pang aspeto kaya nagkakaroon tayo ng mga problemang kinakaharap at nauuwi ito sa paghihiwalay o hindi nagiging successful ang kanilang pagsasama.

...dapat preparado na ang ating mga kababayan sa kanilang emosyon, mentalidad, at sa iba pang kakaharaping pagsubok,” sabi ni United Filipino-Korean Families (UFF) Counselor Baek Ma. Cherry Ann

Para maibsan ang mga kaso at mapangalagaan ang kapakanan ng marriage migrants, nilagdaan ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul at ng Commission on Filipinos Overseas ang isang Memorandum of Understanding o MOU.

“Ang nilagdaan po na MOU sa bahagi ng embahada ng Pilipinas sa Repubic of Korea at sa Commission on Filipinos Overseas ay naglalayon pong pagtibayin ang kooperasyon ng ating embahada at ng CFO para sa mga predeparture orientation seminars po ng mga marriage migrants na Pilipino papunta pong Korea,” ani Ambassador Maria Theresa B. Dizon-De Vega.

“Bago sila pumunta dito ay magkakaroon ng guidance and counseling upang pag sila ay andito na ay malaman nila at hindi sila mangapa dito sa mga tuntunin o alituntunin tungkol sa buhay ng pag-aasawa ng isang Koreano. On the part of DFA naman, sila ay magkakaroon ng post-assessment orientation para din madoble ang kanilang kaalaman hinggil sa buhay na kanyang pinasok dito,” pahayag naman ni Commission on Filipinos Overseas Chairperson Romulo V. Arugay.

Suportado ng mga Pinay na may pamilya na sa Korea ang nasabing MOU. May pagkakaiba man sa kultura ng Pilipinas at Korea, kahit papaano'y nagtutulay ang kaalaman at pang-unawa para sa pagbuo ng isang masayang pamilya.

